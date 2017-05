MESTRE - Se ne sono accorti lunedì mattina. Quando sono andati a riprendere le auto posteggiate in via Servi di Maria, lungo il lato destro, tra via Tevere e via Motta, hanno trovato l'amara sorpresa: le fiancate erano state danneggiate e rigate.

I vandali sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì. Una decina le vetture rovinate. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno raccolto le denunce contro ignoti dei proprietari delle auto.