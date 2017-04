Un morto e due feriti sulla provinciale '349' del Costo

VICENZA - Un giovane è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 6 a Roana, lungo la provinciale '349' del Costo, in località Gaiga di Canove.

Secondo una prima ricostruzione l'auto con a bordo i tre, tra i 23 e i 27 anni, tutti residenti a Gallio, è uscita di strada, andando a sbattere violentemente e accartocciandosi contro un albero. Ad avere la peggio è stato il giovane che si trovava nel sedile posteriore, che è morto sul colpo. Gli altri due a bordo, il guidatore e l'altro passeggero, sono rimasti incastrati tra le lamiere.

I vigili del fuoco di Asiago li hanno estratti, dopo aver utilizzato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, per poi affidarli alle cure dei sanitari del Suem 118. I due giovani sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Asiago. Sul posto per i rilievi i carabinieri delle stazioni di Canove e Asiago.