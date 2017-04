Si cerca un disperso in Laguna: trovata solo la sua imbarcazione

MESTRE - I Vigili del Fuoco sono impegnati da questa mattina nella laguna di Venezia nella ricerca di un 46enne, che giovedì sera non ha più fatto rientro con la propria imbarcazione a Burano. Venerdì mattina l'equipaggio dell'elicottero Drago 80 ha individuato in prossimità dell'isola di Tessera l'imbarcazione in una secca, ma senza la persona a bordo.

L'uomo, elettricista, era impegnato in un lavoro a Rialto. La moglie lo stava aspettando a casa, ma il 46enne non è mai arrivato. Per questo è stato lanciato l'allarme attorno alle 20 di giovedì.