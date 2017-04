Pulmino esce di strada: 18 persone ferite

SPINEA - Un grave incidente ha coinvolto un pulmino a Comacchio, causando il ferimento di 18 persone. Il fatto è avvenuto giovedì 27 lungo la strada Foce.

A bordo del mezzo, noleggiato dall'Università della Terza età di Mogliano, si trovavano 21 persone in viaggio verso Bettolino, alle Valli di Comacchio, per una visita culturale. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada, finendo in una scarpata.

Il mezzo è finito ruote all'aria, causando il ferimento di 18 persone. Sul posto 118 con diverse ambulanza, Polstrada e Vigili del Fuoco. Tre persone hanno riprotato ferite gravi, le altre se la sono cavata con qualche frattura o escoriazione.