Architetto di 44 anni muore per un aneurisma

MESTRE – Un malore l’ha strappato alla vita a soli 43 anni. E’ morto così Marco Cecchi, architetto, da anni residente a Mestre.

La tragedia si è consumata nei pressi di Pontedera, in Toscana, dove l’uomo era andato per trovare l’anziana madre. Con lui c’era la figlia di 7 anni. Proprio quando stava per tornare a Mestre, il dramma: l’uomo ha accusato il malore poco prima delle 9. Inutili sia la corsa in ospedale sia i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118.

Marco Cecchi è morto a causa di un aneurisma. La famiglia dell’uomo ha acconsentito alla donazione degli organi.