Firenze, muore carbonizzato nel furgone: forse un incidente

Un bidello di una scuola materna di Genova è stato condannato in appello a 6 anni e 8 mesi, dopo l’assoluzione in primo grado, accusato di violenza sessuale aggravata su 5 bambine di 4 e 5 anni.

Al via in Cassazione l'udienza per il naufragio della Costa Concordia, in cui è imputato l'ex comandante Francesco Schettino, assente in aula, condannato in primo e secondo grado a 16 anni e un mese di reclusione