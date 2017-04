Crolla ponte della tangenziale a Fossano schiacciando un'auto dei Carabineri: avevano sentito poco prima degli scricchiolii (© )

FOSSANO (CN) - Un altro ponte crollato, altri accertamenti che dovranno stabilire come sia possibile. Un cavalcavia della tangenziale SS 231 di Fossano, provincia di Cuneo, è crollato schiacciando un'auto dei carabinieri che si trovava sotto. Fortunatamente i militari hanno avvertito poco prima alcuni scricchiolii e si sono allontanati dall'auto. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

I militari stavano effettuando normali controlli

A quanto si è appreso, i militari stavano effettuando normali controlli in un posto di blocco quando hanno sentito alcuni rumori sospetti e hanno quindi deciso di mettersi in salvo. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile. L’Anas ha deciso di chiudere tutta la tangenziale. A quanto si apprende, quel tratto di strada, avrebbe già dovuto essere interessato da lavori finalizzati all'adeguamento anti-sismico con nuove solette e specifiche opere di impermeabilizzazione.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Fossano, Davide Sordella, si è recato subito nel luogo del crollo: «Per fortuna non ci sono né morti né feriti. In queste circostanze a me come sindaco spetta prima di tutto di garantire la sicurezza, ed è per questo che in accordo con l’Anas, abbiamo deciso di chiudere tutta la tangenziale. L’altro punto è assicurare la viabilità alternativa, visto che la contemporanea chiusura del raccordo con l’autostrada Torino-Savona, per un lungo periodo di lavori, complica non poco la situazione».

