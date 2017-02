L'etichetta degli equivoci: leggi «Made in Italy», compri latte francese o tedesco

BERLINO - Un nuovo colpo al made in Italy. Questa potrebbe essere la conseguenza del nuovo obbligo di etichettatura nei Paesi Ue che entrerà in vigore il prossimo 19 aprile per latte, latticini e derivati. Il decreto, come ha spiegato il ministro Maurizio Martina, dovrebbe garantire maggiore chiarezza e trasparenza nell'indicazione della provenienza delle materie prime.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali

«Vogliamo garantire - ha dichiarato il Ministro - la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori. Con la sperimentazione dell'origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy. Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori». Il rischio, però, è quello che si vada nella direzione esattamente contraria. Perché la normativa prevista potrebbe dare adito a qualche fastidioso equivoco.

«Made in Italy» non vuol dire più «Made in Italy»

Come spiega il documento ufficiale diffuso dal Ministero, sarà necessario distinguere il Paese di mungitura, dove la mucca è stata munta, dal Paese di condizionamento e trasformazione, dove il prodotto è stato successivamente trattato. Fin qui, naturalmente, tutto bene. Il problema è che, quando leggeremo «Made in Italy», non significherà più necessariamante che il latte è di origine italiana, ma solo che è stato trasformato in Italia. Il che, ovviamente, è molto diverso, perché potremmo finire per comprare un prodotto francese o tedesco, convinti di comprare italiano.

Controllare sempre l'origine del latte

La dicitura «origine del latte: Italia», accanto a quella "100% latte italiano" o simili, comparirà per indicare latte che è stato munto, condizionato e trasformato in Italia. Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: «latte di Paesi UE», se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei; «latte condizionato o trasformato in Paesi UE», se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei. Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura «Paesi non UE».

Francia e Germania ringraziano

Al consumatore, insomma, si richiede una cautela in più: perché in questo modo il prestigioso marchio «Made in Italy» potrà essere indebitamente (ma legalmente) attribuito anche a prodotti francesi e tedeschi trasportati in Italia prima della trasformazione. Un provvedimento, insomma, che sembra fatto apposta per favorire Francia e Germania, come già fu per il diktat Ue di consentire la produzione di formaggi da latte in polvere, in Europa prodotto per i 2/3 proprio dai due Paesi sopracitati. Sarà un caso?