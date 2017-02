Milano, tragedia sfiorata alla scuola elementare Pascoli: 540 bambini tratti in salvo da un incendio

MILANO - Tragedia sfiorata questa mattina alla scuola elementare Pascoli di via Rasori, zona Pagano, a Milano. I bambini della scuola, circa 500, sono stati evacuati per un principio di incendio che si è sviluppato intorno alle 8.45 in uno sgabuzzino al piano interrato. Il rogo si sarebbe sviluppato in una stanza chiusa che subito ha iniziato a sviluppare fumo: il calore ha danneggiato il soffitto che corrisponde a un tratto di corridoio e a una scala. Nessun ferito ma solo tanta paura.

Provvidenziale l'intervento del prof. di educazione fisica

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, quando sono intervenuti sul posto i bambini erano già stati fatti uscire dall'istituto per precauzione. Provvidenziale l'intervento del prof. di educazione fisica che per primo ha dato l'allarme, è intervenuto con un estintore per spegnere le fiamme e ha spinto fuori i piccoli con tutto il personale della scuola.

Un uomo di 32 anni intossicato

L’unico paziente medicato sul posto dai soccorritori del 118 è un uomo di trentadue anni, un maestro, rimasto lievemente intossicato mentre liberava alcuni alunni da un'aula. Sono stati gli stessi sanitari di Areu, poi, a chiedere un paio di autobus - che la polizia locale ha immediatamente fatto arrivare - per accogliere parte dei cinquecento alunni che erano usciti in strada senza giubbotto e si trovavano al freddo.

Un bimbo in ospedale per accertamenti

Nella ricostruzione di quanto accaduto la polizia ha parlato di "porzione di corridoio antistante la palestra al piano interrato in cui si è sviluppato un principio di incendio vicino a un tavolo di legno su cui erano appoggiati alcuni materassini di gommapiuma usati per fare ginnastica». In due minuti, tutti gli alunni hanno "lasciato in modo ordinato l’istituto, secondo il piano di evacuazione che periodicamente viene testato dalle classi. Gli alunni, assistiti come da procedura con coperte termiche e fatti salire sui mezzi Atm arrivati appositamente per farli stare al caldo, sono tornati a casa senza conseguenze. Solo un bambino - è stato accompagnato all’ospedale Gaetano Pini in codice verde per ulteriori accertamenti.

Scuola chiusa

La dirigenza ha deciso di tenere chiuso almeno per oggi la scuola, probabilmente a causa del forte odore di bruciato e fino a quando i pompieri non avranno concluso tutti gli accertamenti per capire le cause del principio di incendio che è stato immediatamente spento. "Le lezioni - ha sottolineato il comune - riprenderanno regolarmente venerdì 10 febbraio. Rimarrà temporaneamente chiuso il piano interrato, dove si trovano la palestra e alcuni laboratori didattici, che in via precauzionale è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco». «Facciamo i complimenti a tutti i bambini e al personale della primaria Pascoli, che si sono comportati in maniera esemplare durante l’evacuazione della scuola, guadagnandosi il plauso dei vigili del fuoco», hanno commentato la vicesindaco e assessore all’educazione Anna Scavuzzo, accorsa sul posto, e l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Rabaiotti.

Incendio nella scuola elementare Giovanni Pascoli in zona Pagano a Milano, 8 febbraio 2017 (© DiariodelWeb.it)

