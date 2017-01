Precipitato un elicottero del 118 nell'Aquilano

ROMA - E' stato individuato l'elicottero del 118 impegnato in un'operazione di soccorso su una pista da sci a Campo Felice, nell'Aquilano e poi disperso per alcune ore. Il velivolo si è schiantato al suolo e la carcassa è stata individuata - spiega il soccorso alpino - sotto dei salti di roccia. Si trova in una posizione «complicata», difficile da raggiungere.

Ignote le condizioni delle 6 persone a bordo

Sul posto, al momento dell'incidente, una fitta nebbia che ha costretto i soccorsi a utilizzare gli infrarossi per localizzare l'elicottero e che ora sta anche rendendo difficoltose le operazioni sul posto. Non si conoscono quindi al momento le condizioni delle sei persone che erano a bordo. Sul posto sono intervenute tre squadre del Cnsas, da Rieti, L'Aquila e Roma e i vigili del fuoco che stanno conducendo congiuntamente le operazioni di soccorso. Inviati anche medici del 118. L'elicottero era partito dall'Aquila per soccorrere una persona ferita sui campi da sci di Campo Felice. Effettuato il soccorso e presa la persona a bordo l'elicottero è decollato, ma poco dopo è stato perso il contatto radio.