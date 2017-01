Nuovo terremoto in centro Italia

ROMA - Terremoto intorno alle 10.25 in centro Italia. La magnitudo è stata di 5,3, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), con epicentro tra L'Aquila e Rieti a una profondità di 10 km.Poi sono state registrate altre quattro scosse di poco successive. La scossa è stata sentita nel Lazio, in Abruzzo e nelle Marche ed è stata avvertita anche a Roma e a Firenze. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è in contatto con Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, e segue direttamente la situazione. Tutte le stazioni dell'A24, l'autostrada che collega Roma, L'Aquila e Teramo, sono state chiuse per verificare la presenza di eventuali danni causati dalla scossa di terremoto.