Yacht in fiamme a Loano: tre tedeschi morti

SAVONA – Incendio a bordo di uno yacht ormeggiato nella Marina di Loano questa mattina alle sei. Al momento una donna è stata tratta in salvo dall'intervento dei vigili del fuoco, mentre sono ufficialmente disperse altre tre persone, due uomini e una donna di nazionalità tedesca come la sopravvissuta, anche se si teme siano rimaste intrappolate nell'imbarcazione in fiamme. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto. A quanto si apprende l'incendio si è sviluppato sottocoperta, per cause ancora da accertare, e ha causato il parziale affondamento dello yacht. La superstite è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.